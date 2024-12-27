«Мы должны не дать россии врать": Украина призывает к справедливому расследованию катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний»

ukenru
Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
11:14 • 31337 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Эксклюзив
Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
10:56 • 53720 просмотра

Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

Эксклюзив
Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
10:51 • 56306 просмотра

Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

Эксклюзив
Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"
10:03 • 67076 просмотра

Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

Эксклюзив
Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты
09:43 • 84263 просмотра

Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты

Эксклюзив
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
 • 115615 просмотра

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Эксклюзив
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
 • 127118 просмотра

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Эксклюзив
Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА
 • 110163 просмотра

Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА

Эксклюзив
НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области
 • 113299 просмотра

НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
Инвестиционный климат Украины 2025: вызовы и надежды
 • 129538 просмотра

Инвестиционный климат Украины 2025: вызовы и надежды

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Нужно иметь возможность отвечать": генерал НАТО о том, как противостоять угрозе "Орешника"

"Нужно иметь возможность отвечать": генерал НАТО о том, как противостоять угрозе "Орешника"

 • 104228 просмотра
ВСУ взяли в плен солдата КНДР в Курской области - разведка Южной Кореи

ВСУ взяли в плен солдата КНДР в Курской области - разведка Южной Кореи

 • 103501 просмотра
в Черном море находится вражеский корабль - ВМС ВСУ

в Черном море находится вражеский корабль - ВМС ВСУ

 • 103954 просмотра
Бейонсе получила ошеломляющую сумму от Netflix за выступление в перерыве матча НФЛ

Бейонсе получила ошеломляющую сумму от Netflix за выступление в перерыве матча НФЛ

 • 111161 просмотра
Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

 • 103287 просмотра
публикации
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

11:39 • 40195 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 115615 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 127118 просмотра
Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

 • 119415 просмотра
Как Molnlycke монополизировала рынок повязок для больных буллезным эпидермолизом в Украине

Как Molnlycke монополизировала рынок повязок для больных буллезным эпидермолизом в Украине
Эксклюзив

 • 121168 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

 • 103288 просмотра
Бейонсе получила ошеломляющую сумму от Netflix за выступление в перерыве матча НФЛ

Бейонсе получила ошеломляющую сумму от Netflix за выступление в перерыве матча НФЛ

 • 111162 просмотра
"Игра в кальмара": на Netflix появился второй сезон с украинским дубляжом и новыми правилами

"Игра в кальмара": на Netflix появился второй сезон с украинским дубляжом и новыми правилами

 • 109585 просмотра
Соцсеть Bluesky запустила новую функцию

Соцсеть Bluesky запустила новую функцию

 • 111426 просмотра
Beyoncé заинтриговала фанатов тизером после выступления на Halftime Show

Beyoncé заинтриговала фанатов тизером после выступления на Halftime Show

 • 112952 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

«Мы должны не дать россии врать": Украина призывает к справедливому расследованию катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний»

«Мы должны не дать россии врать": Украина призывает к справедливому расследованию катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний»

Киев  •  УНН

 • 2281 просмотра

Read in English

МИД Украины призывает к справедливому расследованию катастрофы самолета Azerbaijan Airlines, упавшего в Казахстане. На обломках найдены следы осколочных повреждений, а российские аэропорты отказали в экстренной посадке.

Украина призывает к справедливому и беспристрастному расследованию катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний», чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности и не дать России избежать ответственности.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» ужасна. Выражаем соболезнования Азербайджану. Показательно, что российские СМИ сразу начали врать о причинах катастрофы, а также то, что россия заставила поврежденный самолет лететь через море. Скорее всего, это была попытка скрыть концы в воду, уничтожить доказательства своего преступления

- написал Сибига. 

Он отметил, что чем больше появляется фото и видео из салона самолета и после его падения, тем больше они указывают именно на повреждения от российской зенитной системы.

Призываем к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности. Должны не дать России врать, избегать ответственности или перекладывать вину

- добавил министр.

Напомним,

Телеграм-канал Baza сообщил, что потерпевший крушение «Embraer 190» более 50 минут летал с отказавшими системами управления. Ранее было известно, что передняя часть «Эмбраера» развалилась и вспыхнула, а вот хвостовая осталась целой.

На месте авиакатастрофы в Казахстане обнаружен бортовой самописец самолета Azerbaijan Airlines. Также представители власти сообщили, что среди выживших казахстанцев нет, их было шестеро.

На месте крушения самолета возле Актау обнаружены следы, похожие на осколочные повреждения. Криминалисты и эксперты гражданской авиации проводят расследование, допрашивают свидетелей и анализируют черный ящик.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявлял, что самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, который летел из столицы Азербайджана - Баку в грозный, россия, был сбит российским ЗРК из-за того, что рф не закрыла воздушное пространство над городом.

Самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» был сбит российской ракетой «земля-воздух» во время полета в Грозный. После поражения самолету отказали системы управления, а российские аэропорты отказали в экстренной посадке.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
azerbaidzhanАзербайджан
ukrainaУкраина
kazakhstanКазахстан