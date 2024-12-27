«Мы должны не дать россии врать": Украина призывает к справедливому расследованию катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний»
Киев • УНН
МИД Украины призывает к справедливому расследованию катастрофы самолета Azerbaijan Airlines, упавшего в Казахстане. На обломках найдены следы осколочных повреждений, а российские аэропорты отказали в экстренной посадке.
Украина призывает к справедливому и беспристрастному расследованию катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний», чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности и не дать России избежать ответственности.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» ужасна. Выражаем соболезнования Азербайджану. Показательно, что российские СМИ сразу начали врать о причинах катастрофы, а также то, что россия заставила поврежденный самолет лететь через море. Скорее всего, это была попытка скрыть концы в воду, уничтожить доказательства своего преступления
Он отметил, что чем больше появляется фото и видео из салона самолета и после его падения, тем больше они указывают именно на повреждения от российской зенитной системы.
Призываем к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности. Должны не дать России врать, избегать ответственности или перекладывать вину
Напомним,
Телеграм-канал Baza сообщил, что потерпевший крушение «Embraer 190» более 50 минут летал с отказавшими системами управления. Ранее было известно, что передняя часть «Эмбраера» развалилась и вспыхнула, а вот хвостовая осталась целой.
На месте авиакатастрофы в Казахстане обнаружен бортовой самописец самолета Azerbaijan Airlines. Также представители власти сообщили, что среди выживших казахстанцев нет, их было шестеро.
На месте крушения самолета возле Актау обнаружены следы, похожие на осколочные повреждения. Криминалисты и эксперты гражданской авиации проводят расследование, допрашивают свидетелей и анализируют черный ящик.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявлял, что самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, который летел из столицы Азербайджана - Баку в грозный, россия, был сбит российским ЗРК из-за того, что рф не закрыла воздушное пространство над городом.
Самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» был сбит российской ракетой «земля-воздух» во время полета в Грозный. После поражения самолету отказали системы управления, а российские аэропорты отказали в экстренной посадке.