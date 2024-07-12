Международные эксперты продолжают изучать иностранные компоненты микроэлектроники в иранских беспилотниках. Сейчас речь идет о вражеских БПЛА, части которых были обнаружены на территории Харьковской области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Отмечается, что местные правоохранители совместно с представителями Международной организации Conflict Armament Research (CAR), которая отслеживает поставки оружия, исследуют микроэлектронику БПЛА, которыми рф наносили удары по Харьковщине.

В частности, речь идет о совместном изучении базы электронных плат управления и навигации элементов навигации.

"Такая информация помогает международным партнерам устанавливать пути поставки микроэлектроники в российскую федерацию и прекращать их функционирование в рамках наложенных санкционных ограничений на экспорт продукции, используемой в террористических атаках против Украины", - отметили в Офисе генпрокурора.

В Conflict Armament Research ранее высоко оценили сотрудничество с украинскими экспертами. В частности, со специалистами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Информация, которую мы готовим, чрезвычайно важна для эффективного внедрения санкций и осуществления мероприятий по экспортному контролю. Действительно, трудно остановить поставки компонентов, если не знать, какие именно компоненты используются, кто их покупает и осуществляет их передачу, и как они оказываются в российских, иранских или северокорейских системах вооружения. Украинские учреждения, осуществляющие криминалистические, технические и научные исследования, в том числе Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, делают невероятную работу в чрезвычайно сложных и иногда опасных условиях. Их работа - неоценима", - отметила полевая исследовательница CAR Кристина Кимачук в эксклюзивном комментарии УНН.