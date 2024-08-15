Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

"Киевский метрополитен" заключил соглашение о продолжении строительства Сырецко-Печерской линии в направлении Виноградаря с компанией „Группа компаний "Автострада" на более 13 млрд гривен. Об этом сообщили в КГГА, пишет УНН.

"Киевский метрополитен" подписал контракт на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии метро в направлении жилого массива Виноградарь. По результатам тендера, исполнителем работ стало ООО "Группа компаний "Автострада", как сообщает коммунальное предприятие.

Срок строительства составляет 30 месяцев, а общая стоимость работ - 13 785 000 000,00 грн. Сейчас идет процесс оформления необходимых разрешительных документов и передача строительных площадок подрядчику.

Строительство метро на Виноградарь - важный городской проект, реализация которого обеспечит жилой массив Виноградарь и жителей Подольского района скоростным пассажирским транспортом, а также круглосуточными надежными укрытиями - добавили в КГГА.

Дополнительно

Сейчас на объекте строительства метро на Виноградарь построен правый перегонный тоннель протяженностью почти 1 250 метров от станции "Мостицкая" до станции "Сырец". Кроме того, завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла.

Также частично устроены ограждающие конструкции методом "стена в грунте", крепление котлована металлоконструкциями. Построены основные конструкции совмещенной тяговой подстанции, частично построены двухъярусные тоннели и прочее.

Напомним

В декабре 2023 года Киевский метрополитен разорвал контракт с "Киевметростроем" на продление Сырецко-Печерской линии из-за нарушения сроков, несмотря на инвестиции в 4 миллиарда гривен.

В мае этого года КП "Киевский метрополитен" объявил тендер стоимостью почти 14 миллиардов гривен на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метро в направлении жилого массива Виноградарь.