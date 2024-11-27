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Местные власти Броваров планируют приобрести жилье для детского дома семейного типа из Харькова

Местные власти Броваров планируют приобрести жилье для детского дома семейного типа из Харькова

Киев  •  УНН

 • 5655 просмотра

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Броварская городская власть планирует приобрести жилье для семьи переселенцев из Харькова - мамы и 10 детей. Дом должен быть не менее 292 кв м, с укрытием и всеми коммуникациями.

Местные власти планируют приобрести жилье для детского дома семейного типа в Броварах, сейчас собирают предложения, которые бы соответствовали ряду критериев. Об этом в комментарии УНН рассказал Броварской городской голова Игорь Сапожко.

Мы планируем приобрести дом для деток за средства субвенции. Эта инициатива чрезвычайно важна для нашего сообщества. Мы стремимся обеспечить детей комфортными условиями проживания, которые максимально будут способствовать их развитию. Призываем жителей, которые могут предложить соответствующее жилье, присоединиться к этому делу

- рассказал Игорь Сапожко.

Он рассказал, что жилье ищут для семьи переселенцев из Харькова - мамы-воспитательницы и 10 детей разных льготных категорий. По его словам, сейчас Броварской горсовет собирает предложения по недвижимости.

"Есть ряд критериев, которым должно соответствовать здание. Это должен быть прочный, капитальный дом, сданный в эксплуатацию и пригодный жизни, площадью не менее 292 кв м, где жилая площадь не менее 108 кв м. Жилье должно быть в хорошем состоянии и готово к заселению", - отметил Игорь Сапожко.

Он уточнил, что в здании должны быть все необходимые коммуникации – вода, электроэнергия, газ и канализация.

"Очень важно, чтобы в доме было укрытие. Это может быть подвал или цокольный этаж", - уточнил городской голова.

Также по его словам, должна быть ограждена придомовая территория, достаточная для детских игр.

Дом ищут в пределах Броваров, чтобы дети могли беспрепятственно посещать учебные заведения и рядом находилась остановка коммунального транспорта.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиевская область
brovariБровары
kharkivХарьков