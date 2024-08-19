Несмотря на постоянные обстрелы и продвижение россиян в Донецкой области в городе времен Яр до сих пор остаются 519 жителей. Местные неохотно эвакуируются из собственных домов. Об этом заявил начальник городской военной администрации Временного Яра Сергей времени, пишет Суспільне, передает УНН.

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Каждая эвакуация это эвакуация и каждый район города имеет свои нюансы. Иногда людям надо выходить, иногда забираем из дома. Все зависит от того где живут люди. Например, "Октябрьский" - "ад". Оттуда не забираем людей. Дроны, это основная опасность при эвакуации - рассказал Чаус.

По его словам, ситуация в городе контролируемая, но российские войска ежедневно атакуют и пытаются перейти канал и зайти дальше в город.

У жителів Покровська є два тижні на евакуацію через просування рф - голова МВА

Многоквартирный фонд весь поврежден сильно. Люди, которые остаются в большинстве живут в частных домах и определенная часть живет именно в подвалах. Эвакуация продолжается, пытаемся объяснить людям доказывать, что выезжать можно в любой момент, но сейчас очень мало заявок на выезд. Мы создали еще один центр, который поможет эвакуироваться - уточнил глава МВА

Чаус рассказал, что в течение прошлой недели из города эвакуировали только одного человека. В настоящее время во временном Яру остаются 519 жителей. По словам Чауса, люди медленно эвакуируются из населенного пункта, но пытаются выезжать.

Напомним

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил ,что в Донецкой области эвакуация гражданского населения продвигается медленно.