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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Местные неохотно эвакуируются из временного оврага: в городе до сих пор остается более полутысячи жителей

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 13:37  •  10399 просмотра

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Несмотря на постоянные атаки россиян, во временном Яру Донецкой области до сих пор проживают 519 мирных жителей. Местные жители неохотно эвакуируются, хотя власти пытаются убедить их уехать из-за опасности.

Несмотря на постоянные обстрелы и продвижение россиян в Донецкой области в городе времен Яр до сих пор остаются 519 жителей. Местные неохотно эвакуируются из собственных домов. Об этом заявил начальник городской военной администрации Временного Яра Сергей времени, пишет Суспільне, передает УНН.

детали

Каждая эвакуация это эвакуация и каждый район города имеет свои нюансы. Иногда людям надо выходить, иногда забираем из дома. Все зависит от того где живут люди. Например, "Октябрьский" - "ад". Оттуда не забираем людей. Дроны, это основная опасность при эвакуации

- рассказал Чаус. 

По его словам, ситуация в городе контролируемая, но российские войска ежедневно атакуют и пытаются перейти канал и зайти дальше в город.

У жителів Покровська є два тижні на евакуацію через просування рф - голова МВА 19 августа 2024, 08:41 • 21875 просмотров

Многоквартирный фонд весь поврежден сильно. Люди, которые остаются в большинстве живут в частных домах и определенная часть живет именно в подвалах. Эвакуация продолжается, пытаемся объяснить людям доказывать, что выезжать можно в любой момент, но сейчас очень мало заявок на выезд. Мы создали еще один центр, который поможет эвакуироваться

- уточнил глава МВА

Чаус рассказал, что в течение прошлой недели из города эвакуировали только одного человека. В настоящее время во временном Яру остаются 519 жителей. По словам Чауса, люди медленно эвакуируются из населенного пункта, но пытаются выезжать.

Напомним

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил ,что в Донецкой области эвакуация гражданского населения продвигается медленно.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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