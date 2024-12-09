Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт

Украинская энергетика переживает масштабные изменения, но настоящая децентрализация и внедрение энергоэффективных технологий требуют времени и комплексного подхода. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, отметив важность локальных инициатив и энергетической автономии громад.

"Изменение архитектуры энергетической системы требует значительно большего времени, чем тот, который был у органов местного самоуправления. То, что сейчас было сделано, это лишь первые шаги на этом пути децентрализации, разукрупнения украинской энергетики", — отметил Рябцев.

По его словам, основная цель состоит в том, чтобы заменить большие станции, прежде всего тепловые, рассредоточенной сетью станций малой мощности, которые объединены между собой и присоединены к объединенной энергетической системе.

Эксперт отметил, что сейчас прогресс заметен преимущественно на уровне небольших городов или территориальных общин, которые уже смогли достичь энергетической автономности. Однако таких примеров в Украине до сих пор немного, подтверждающих объемы установленной мощности, подключенной к энергосистеме.

"Если смотреть в масштабе всей Украины, то все же количество этих пионеров-децентрализаций через укрупнение, оно очень не большое, и это подтверждается объемами установленной мощности, которая присоединена к энергосистеме - ее еще чрезвычайно мало", — подчеркнул Рябцев.

Эксперт отметил, что внедрение энергоэффективных технологий — это единственный путь к гарантированию энергетической независимости Украины. "Это-единственный путь, который может гарантировать нашу энергетическую независимость. При любых условиях в дальнейшем. И устойчивость нашей системы при любых условиях, надежность и работу", — добавил он.

В частности, эксперт призвал к ответственному подходу в разработке энергетических паспортов регионов. Он предостерегает от риска, что эти документы могут превратиться в "копипаст", который не будет учитывать реальных ресурсов и потребностей отдельных территорий.

"Сейчас с этими энергетическими паспортами регионов, с которыми бегают все как с писаной торбой, может какие-то будут обязательства устанавливаться на уровне территориальных общин. И это значит, что что-то будут делать в этом направлении. А ведь очень важно, чтобы эти паспорта не превратились в копипасты, когда будут брать один за образец и потом без оглядки на ресурсы региона будут его копировать", - пояснил Рябцев.

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Ярким примером внедрения энергоэффективных решений является община Броваров. Здесь коммунальное предприятие "Броварытепловодоэнергия" получило от USAID когенерационную установку мощностью 260 кВт. Оборудование, которое установят на одном из объектов предприятия, станет шагом к повышению энергонезависимости громады.

Как сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, громада в ближайшее время получит еще две подобные установки. "Это значительно усилит энергетическую стабильность нашего города и позволит обеспечивать теплом и светом не только жителей, но и поддерживать критическую инфраструктуру", — отметил он.

На некоторых объектах коммунального предприятия, где это возможно, уже установили или устанавливают солнечные панели и это направление в будущем местные власти планируют развивать.

Кроме того, в Броварской общине Киевской области часть котельных, которые обеспечивают теплом важные социальные объекты, работают на альтернативных видах топлива. По словам Игоря Сапожко, благодаря сотрудничеству с международными партнерами были установлены солнечные панели на зданиях многопрофильной и детской больниц Броваров.