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Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт

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Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил важность децентрализации энергетической системы Украины. Он отметил необходимость развития локальных энергетических проектов и привел пример успешного внедрения в Броварах.

Украинская энергетика переживает масштабные изменения, но настоящая децентрализация и внедрение энергоэффективных технологий требуют времени и комплексного подхода. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, отметив важность локальных инициатив и энергетической автономии громад.

"Изменение архитектуры энергетической системы требует значительно большего времени, чем тот, который был у органов местного самоуправления. То, что сейчас было сделано, это лишь первые шаги на этом пути децентрализации, разукрупнения украинской энергетики", — отметил Рябцев. 

По его словам, основная цель состоит в том, чтобы заменить большие станции, прежде всего тепловые, рассредоточенной сетью станций малой мощности, которые объединены между собой и присоединены к объединенной энергетической системе.

Эксперт отметил, что сейчас прогресс заметен преимущественно на уровне небольших городов или территориальных общин, которые уже смогли достичь энергетической автономности. Однако таких примеров в Украине до сих пор немного, подтверждающих объемы установленной мощности, подключенной к энергосистеме. 

"Если смотреть в масштабе всей Украины, то все же количество этих пионеров-децентрализаций через укрупнение, оно очень не большое, и это подтверждается объемами установленной мощности, которая присоединена к энергосистеме - ее еще чрезвычайно мало", — подчеркнул Рябцев.

Эксперт отметил, что внедрение энергоэффективных технологий — это единственный путь к гарантированию энергетической независимости Украины. "Это-единственный путь, который может гарантировать нашу энергетическую независимость. При любых условиях в дальнейшем. И устойчивость нашей системы при любых условиях, надежность и работу", — добавил он.

В частности, эксперт призвал к ответственному подходу в разработке энергетических паспортов регионов. Он предостерегает от риска, что эти документы могут превратиться в "копипаст", который не будет учитывать реальных ресурсов и потребностей отдельных территорий.

"Сейчас с этими энергетическими паспортами регионов, с которыми бегают все как с писаной торбой, может какие-то будут обязательства устанавливаться на уровне территориальных общин. И это значит, что что-то будут делать в этом направлении. А ведь очень важно, чтобы эти паспорта не превратились в копипасты, когда будут брать один за образец и потом без оглядки на ресурсы региона будут его копировать", - пояснил Рябцев.

добавим

Ярким примером внедрения энергоэффективных решений является община Броваров. Здесь коммунальное предприятие "Броварытепловодоэнергия" получило от USAID когенерационную установку мощностью 260 кВт. Оборудование, которое установят на одном из объектов предприятия, станет шагом к повышению энергонезависимости громады.

Как сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, громада в ближайшее время получит еще две подобные установки. "Это значительно усилит энергетическую стабильность нашего города и позволит обеспечивать теплом и светом не только жителей, но и поддерживать критическую инфраструктуру", — отметил он.

На некоторых объектах коммунального предприятия, где это возможно, уже установили или устанавливают солнечные панели и это направление в будущем местные власти планируют развивать.

Кроме того, в Броварской общине Киевской области часть котельных, которые обеспечивают теплом важные социальные объекты, работают  на альтернативных видах топлива. По словам Игоря Сапожко, благодаря сотрудничеству с международными партнерами были установлены солнечные панели на зданиях многопрофильной и детской больниц Броваров. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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