Месть злоумышленника: мужчина по ошибке поджег чужой автомобиль на Харьковщине
Киев • УНН
В Харьковской области 43-летний мужчина по ошибке поджег чужой автомобиль вместо намеченной цели - машины своего зятя - из-за неприязненных отношений между ними.
На Харьковщине 43-летний мужчина ошибся в своей мести и поджег чужой автомобиль вместо машины шурина. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.
Детали
На Харьковщине полиция раскрыла случай поджога автомобиля, который стал следствием неприязненных отношений между мужчиной и братом его жены.
43-летний мужчина пытался отомстить, сжигая машину своего шурина, однако из-за ошибки поджег автомобиль марки Toyota, принадлежавший другому лицу. Пожар нанес значительный материальный ущерб транспортному средству.
Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Следователи сообщили 43-летнему злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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