Месть злоумышленника: мужчина по ошибке поджег чужой автомобиль на Харьковщине

На Харьковщине 43-летний мужчина ошибся в своей мести и поджег чужой автомобиль вместо машины шурина. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

На Харьковщине полиция раскрыла случай поджога автомобиля, который стал следствием неприязненных отношений между мужчиной и братом его жены.

43-летний мужчина пытался отомстить, сжигая машину своего шурина, однако из-за ошибки поджег автомобиль марки Toyota, принадлежавший другому лицу. Пожар нанес значительный материальный ущерб транспортному средству.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Следователи сообщили 43-летнему злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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