Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Из бюджета Винницы, мэром которой является представитель "Украинской стратегии Гройсмана" Сергей Моргунов, выделяется едва ли не меньше всего средств на помощь Вооруженным силам Украины. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный Комитетом избирателей Украины, пишет УНН.

Согласно рейтингу расходов областных центров на Силы обороны Украины в 2023 году, первую строчку занял Киев, который в прошлом году направил на поддержку Сил обороны около 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько все остальные областные центры вместе.

На второй строчке рейтинга - Днепр, 1,6 миллиарда гривен. Также в первую пятерку рейтинга вошли Хмельницкий - 1,5 млрд грн, Житомир - 1,3 млрд грн, Одесса - 1,1 млрд грн.

Винница в этом рейтинге - на предпоследнем месте со скромными 118 миллионами гривен. Город, которым руководит соратник Гройсмана, опережает только Ужгород.

В КИУ отмечают, что общая сумма помощи, которую областные центры и столица предоставили в прошлом году Силам обороны, составляет 19,5 миллиарда гривен.

При этом, доля Киева составляет 45,6% общих расходов областных центров. Вклад Днепра, занявшего вторую строчку рейтинга, - 8,3%. Доля Хмельницкого - 7,7%, Житомира - 6,9%, Одессы - 5,9%.

По этому показателю Винница уверенно делит последнюю строчку с Ужгородом - 0,6%.

Также в Комитете избирателей Украины уточнили, что для составления рейтинга в феврале 2024 года Комитет избирателей Украины разослал запросы на информацию об общем размере расходов из местных бюджетов на нужды Сил обороны всем областным центрам и городу Киеву (кроме тех городов, которые находятся под временной оккупацией).

Ответы были получены от 15 городов: Киев, Хмельницкий, Житомир, Одесса, Николаев, Черновцы, Чернигов, Ровно, Запорожье, Кропивницкий, Луцк, Тернополь, Ужгород, Харьков, Ивано-Франковск. Информация по другим облцентрам взята из открытых источников.

То есть, в Виннице, фактически, пытались скрыть информацию о расходах из бюджета города на поддержку ВСУ, ведь не ответили на запрос.

Судя по более чем скромным цифрам, хвастаться соратнику Гройсмана явно нечем.

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Напомним

В Виннице манипулируют цифрой средств городского бюджета, которые в этом году планируют выделить на поддержку Сил обороны Украины.

Одна не слишком известная общественная организация сравнила бюджеты областных центров на 2024 год и пришла к выводу, что в процентном отношении больше всего средств на поддержку Сил обороны Украины, якобы, планирует выделить именно власть Винницы.

В частности, при бюджете в 6,68 миллиардов гривен на помощь ВСУ планируют выделить 655 миллионов гривен.

При этом местные журналисты обратили внимание, что эти цифры не соответствуют действительности. Так, на самом деле, доходы Винницы в 2024 году запланированы на уровне 6,35 миллиарда гривен, расходы - 6,55 миллиарда. Итак, ни о каких 6,68 миллиарда речь не идет.

Жители Винницы ранее зарегистрировали петицию, в которой требуют направить на поддержку ВСУ сотни миллионов гривен, которые запланированы в бюджете города на 2024 год на благоустройство, ремонты и подобные вещи.

В петиции отмечается, что за эти средства можно приобрести, как минимум, десятки тысяч дронов. А в прошлом году в городе возникало немало скандалов из-за нерационального использования средств громады.

По подсчетам Forbes Украина, в течение девяти месяцев прошлого года из городского бюджета Винницы на благоустройство города потратили почти 830 миллионов гривен.

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