В Одесской области задержали мэра одного из городов и ликвидирована деятельность группы вымогателей во главе с мэром, которая пыталась "отжать" турбазу на побережье Черного моря, указали в СБУ и Нацполиции в субботу, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала жителей Одесской области. Банду возглавлял председатель горсовета одного из портовых городов региона. По данным следствия, фигуранты пытались незаконно завладеть местной базой отдыха, которая расположена на побережье Черного моря", - сообщили в СБУ.

Указано, что для этого "участники группировки силой заставили владелицу рекреационного объекта отказаться от 50% корпоративных прав на него". "После этого они назначили на базу отдыха "своего" директора, который начал искать покупателей на данный комплекс. Когда покупатели нашлись, участники преступной группировки собирались "отжать" у владелицы остальные 50% корпоративных прав", - рассказали в СБУ.

По данным Одесской областной прокуратуры, в деле фигурирует база отдыха на побережье Черного моря в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района.

По материалам дела, как указывают в СБУ, "для реализации сделки мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов". "Именно они должны были переоформить "отжатую" турбазу на потенциальных покупателей", - сообщили в СБУ.

"Правоохранители задержали главу преступной группировки - мэра - с поличным, когда тот получал 30 тыс. долларов США задатка от покупателей турбазы", - указали в спецслужбе.

СМИ пишут, что речь идет о главе Белгород-Днестровского.

Задержанному чиновнику, как указали в СБУ, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (организация вымогательства передачи права на имущество с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Решается вопрос о виде меры пресечения.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников преступной группы. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Взятка за "бронь": Одесская ОГА вместе с правоохранителями разоблачила своего сотрудника