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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 24921 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 39601 просмотра

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Мэр Нью-Йорка сравнил количество умерших от коронавируса с потерями в двух войнах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Число жертв пандемии коронавируса в Нью-Йорке насчитывается более 30 тыс. человек и уже превысило общее количество жителей города, погибших во Второй мировой войне, конфликте во Вьетнаме, в результате урагана "Сэнди" и во время терактов 11 сентября 2001 года. Об этом заявил мэр Де Блазио в воскресенье на церемонии, посвященной погибшим от COVID-19, передает УНН.

Цитата

“Главное — это количество погибших. Каждый мой день начинается с этого списка. В нем на сегодняшний день более 30 тыс. человек, — сказал он. — Мы вряд ли можем представить такое число. Это больше, чем количество нью-йоркцев, которые погибли во время Второй мировой войны, во Вьетнаме, во время урагана „Сэнди“ и 11 сентября 2011 года”.

“Каждую семью каким-то образом коснулось это горе, эта боль. Но нью-йоркцы всегда вместе, и сегодня они собрались, чтобы показать свои любовь и поддержку. Вместе мы возродим город”, — добавил де Блази.

Детали

В воскресенье вечером у Бруклинского моста прошла траурная церемония, посвященная годовщине начала пандемии. На мероприятии на опоры моста транслировались фотографии умерших от COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения в мегаполисе достигает 651 025.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 29,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 534,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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