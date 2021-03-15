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Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже майже 120 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Станом на ранок понеділка у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 119,8 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 119 847 912 людей, з них одужало 67 878 152 осіб. Кількість померлих зросла до 2 653 483.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (29 438 007), Бразилія (11 483 370), Індія (11 359 048), Росія (4 341 381), Велика Британія (4 271 710), Франція (4 131 874), Італія (3 223 142) та Іспанія (3 183 704).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (534 880), Бразилії (278 229) та Мексиці (194 710).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 509 983. Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 222 516 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 303 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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