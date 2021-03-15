Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже почти 120 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире Коронавирусная болезнью COVID-19 заболело уже более 119,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 119 847 912 человек, из них выздоровели 67 878 152 человек. Количество умерших возросло до 2 653 483.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (29 438 007), Бразилия (11 483 370), Индия (11 359 048), Россия (4 341 381), Великобритания (4 271 710), Франция (4 131 874), Италия (3 223 142) и Испания (3 183 704).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (534 880), Бразилии (278 229) и Мексике (194 710).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 509 983. Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 222 516 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 303 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.