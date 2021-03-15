Мер Нью-Йорка порівняв кількість померлих від коронавірусу з втратами у двох війнах

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"Головне - це кількість загиблих. Кожен мій день починається з цього списку. У ньому на сьогоднішній день більше 30 тис. людей, - сказав він. - Ми навряд чи можемо уявити таке число. Це більше, ніж кількість нью-йоркців, які загинули під час Другої світової війни, у В'єтнамі, під час урагану "Сенді" і 11 вересня 2011 року".

"Кожну родину якимось чином торкнулося це горе, ця біль. Але нью-йоркці завжди разом, і сьогодні вони зібралися, щоб показати свої любов і підтримку. Разом ми відродимо місто", - додав де Блазі.

Деталі

У неділю ввечері у Бруклінського моста пройшла траурна церемонія, присвячена річниці початку пандемії. Під час заходу на опори моста транслювалися фотографії померлих від COVID-19. Число підтверджених випадків зараження в мегаполісі сягає 651 025.

За даними Університету Джонса Хопкінса, в США виявлено понад 29,4 млн випадків зараження коронавірусом, померли 534,8 тис. осіб. Країна за обома показниками посідає перше місце у світі.