Мер Нью-Йорка порівняв кількість померлих від коронавірусу з втратами у двох війнах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Кількість жертв від пандемії коронавірусу в Нью-Йорку налічується понад 30 тис. осіб і вже перевищила загальну кількість жителів міста, загиблих у Другій світовій війні, конфлікті у В'єтнамі, в результаті урагану "Сенді" і під час терактів 11 вересня 2001 року. Про це заявив мер Білл де Блазіо в неділю на церемонії, присвяченій померлим від COVID-19, передає УНН.
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"Головне - це кількість загиблих. Кожен мій день починається з цього списку. У ньому на сьогоднішній день більше 30 тис. людей, - сказав він. - Ми навряд чи можемо уявити таке число. Це більше, ніж кількість нью-йоркців, які загинули під час Другої світової війни, у В'єтнамі, під час урагану "Сенді" і 11 вересня 2011 року".
"Кожну родину якимось чином торкнулося це горе, ця біль. Але нью-йоркці завжди разом, і сьогодні вони зібралися, щоб показати свої любов і підтримку. Разом ми відродимо місто", - додав де Блазі.
Деталі
У неділю ввечері у Бруклінського моста пройшла траурна церемонія, присвячена річниці початку пандемії. Під час заходу на опори моста транслювалися фотографії померлих від COVID-19. Число підтверджених випадків зараження в мегаполісі сягає 651 025.
За даними Університету Джонса Хопкінса, в США виявлено понад 29,4 млн випадків зараження коронавірусом, померли 534,8 тис. осіб. Країна за обома показниками посідає перше місце у світі.