Мелони анонсировала встречу с Зеленским

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони анонсировала встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

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"Встреча, которую я буду иметь с президентом Зеленским накануне Европейского совета, вместе с другими европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Рютте, позволит нам повторить эти принципы и подтвердить общую линию действий. Это также важная возможность обсудить будущее конфликта, поддерживая тесную координацию относительно следующих шагов", - отметила премьер Италии в парламенте.

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