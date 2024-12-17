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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мелони анонсировала встречу с Зеленским

Мелони анонсировала встречу с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 6572 просмотра

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Премьер Мелони проведет встречу с Зеленским и другими лидерами перед Европейским советом для координации дальнейших действий.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони анонсировала встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

Детали

"Встреча, которую я буду иметь с президентом Зеленским накануне Европейского совета, вместе с другими европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Рютте, позволит нам повторить эти принципы и подтвердить общую линию действий. Это также важная возможность обсудить будущее конфликта, поддерживая тесную координацию относительно следующих шагов", - отметила премьер Италии в парламенте.

Зеленский сегодня встретится с Туском: о чем будут говорить17 дек. 2024, 12:29 • 8438 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
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