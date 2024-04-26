Медиков из оккупированного Крыма пытаются привлечь к службе в российской армии: предлагают большие деньги, но желающих нет

Врачей и медицинский персонал в гражданских больницах Крымского полуострова пытаются заставить подписать контракт с оккупационной армией. Об этом сообщают агенты движения "АТЕШ", передает УНН.

По данным партизан, оккупанты предлагают большие деньги медикам, однако желающих нет. Люди категорически против этого.

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Кроме того, отмечается сильная нехватка медицинских кадров, транспорта и оборудования в Крыму, что сильно сказывается на уровне жизни крымчан.

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"путинскому режиму абсолютно наплевать на обычных людей. Приоритет для них - тратить триллионы рублей на убийство людей, уничтожение городов и захват новых территорий. Такой "русский мир", - сообщили в "АТЕШ".