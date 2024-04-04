В одной из бухт Севастополя партизаны обнаружили российское судно специального назначения

Партизанам удалось зафиксировать в южной бухте Севастополя катер спецназначения рф "Грачонок". Об этом сообщает подпольное партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Так, нами был обнаружен катер специального назначения проекта 21980 "Грачонок". Этот катер предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования, - говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что учитывая маневренность украинских морских дронов между данными катерами, можно сделать вывод, что этот тип российские проектировщики разработали с целью отмывания денежных средств.

Напомним

Партизанская группа "АТЕШ" в оккупированном Крыму обнаружила в Джанкое склады, используемые российскими войсками для хранения продовольствия, обмундирования и палаток, и передала их координаты украинским военным для возможных ударов.

