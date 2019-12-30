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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Медики рассказали о состоянии 12 освобожденных из плена военных

Медики рассказали о состоянии 12 освобожденных из плена военных

Киев  •  УНН

 • 16071 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Состояние 12 освобожденных из плена из ОРДЛО в рамках обмена военнослужащих, по предварительным данным, "относительно удовлетворительное". Об этом сообщил начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Анатолий Казмирчук в обнародованном в понедельник видео Министерства обороны, передает УНН.

"... В национальный военно-медицинский клинический центр прибыло 12 наших (военных - ред.), которые находились во вражеском плену в течение нескольких лет. Задача наших специалистов - всесторонне обследовать наших военных. Предварительно мы можем сказать, что все они находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Но прекрасно понимаем, что условия пребывания, в которых они находились, могли привести как к возникновению, так и к обострению хронических болезней, которые у них были", - сказал он.

По его словам, специалистами центра будет проведено всестороннее обследование бойцов. Также, в случае необходимости, будет оказана психологическая реабилитация.

Ранее Минобороны рассказало о лечении освобожденных из плена бойцов в военном госпитале.

Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. В рамках большого обмена освободили 12 украинских военных. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.

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