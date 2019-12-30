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Медики розповіли про стан 12 звільнених із полону військових

Медики розповіли про стан 12 звільнених із полону військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Стан 12 звільнених із полону з ОРДЛО у межах обміну військовослужбовців, за попередніми даними, "відносно задовільний". Про це повідомив начальник Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Анатолій Казмірчук в оприлюдненому у понеділок відео Міністерства оборони, передає УНН.

"... До національного військово-медичного клінічного центру прибуло 12 наших (військових - ред.), які перебували у ворожому полоні впродовж декількох років. Завдання наших фахівців – всебічно обстежити наших військовиків. Попередньо ми можемо сказати, що всі вони перебувають у відносно задовільному стані. Але прекрасно розуміємо, що умови перебування, в яких вони знаходилися, могли призвести як до виникнення, так і до загострення хронічних хвороб, які в них були", – сказав він.

З його слів, фахівцями центру буде проведено всебічне обстеження бійців. Також, у разі потреби, буде надана психологічна реабілітація.

Раніше Міноборони розповіло про лікування звільнених з полону бійців у військовому шпиталі.

Нагадаємо, 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. У межах великого обміну звільнили 12 українських військових. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.

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