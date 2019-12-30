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Міноборони розповіло про лікування звільнених з полону бійців у військовому шпиталі

Міноборони розповіло про лікування звільнених з полону бійців у військовому шпиталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Звільнені з полону з ОРДЛО у межах обміну військовослужбовці перебувають у військовому шпиталі, їх забезпечують усім необхідним. Водночас їх лікування потребує професійного підходу та спокою. Про це йдеться у заяві Міноборони, поширеній у понеділок, передає УНН.

"Міністерство оборони України просить представників громадськості та засобів масової інформації з розумінням поставитися до необхідності надання первинної допомоги та реабілітації звільнених з полону військовослужбовців, та інформує, що наразі доступ до них надано лише родичам та медичному персоналу. Варто наголосити, що лікування звільнених бійців потребує професійного підходу та спокою", - йдеться у заяві.

Як зазначається, військовий шпиталь повністю забезпечений усім необхідним для професійної допомоги пацієнтам.

"Керівництво військової медичної установи знаходиться в постійній комунікації з бійцями та їх родичами, забезпечуючи усі необхідні їх потреби. Вкотре звертаємося до журналістів, волонтерів та небайдужих громадян поважати право на лікування та не турбувати наших героїв і медперсонал, надавши можливість професійним військовим медикам робити свою роботу", - додали в оборонному відомстві.

Водночас у коментарі журналістам мати звільненого бійця Олександра Корінькова Алла повідомила, що "почувають хлопці себе добре". "Посміхаються і взагалі все добре", - додала вона.

Нагадаємо, 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. У межах великого обміну звільнили 12 українських військових. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.

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