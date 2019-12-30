Минобороны рассказало о лечении освобожденных из плена бойцов в военном госпитале
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Освобожденные из плена из ОРДЛО в рамках обмена военнослужащие находятся в военном госпитале, их обеспечивают всем необходимым. В то же время их лечение требует профессионального подхода и покоя. Об этом говорится в заявлении Минобороны, распространенном в понедельник, передает УНН.
"Министерство обороны Украины просит представителей общественности и средств массовой информации с пониманием отнестись к необходимости оказания первичной помощи и реабилитации освобожденных из плена военнослужащих и информирует, что сейчас доступ к ним предоставлен только родственникам и медицинскому персоналу. Стоит отметить, что лечение освобожденных бойцов требует профессионального подхода и покоя", - говорится в заявлении.
Как отмечается, военный госпиталь полностью обеспечен всем необходимым для профессиональной помощи пациентам.
"Руководство военного медицинского учреждения находится в постоянной коммуникации с бойцами и их родственниками, обеспечивая все необходимые их потребности. В который раз обращаемся к журналистам, волонтерам и неравнодушным гражданам уважать право на лечение и не беспокоить наших героев и медперсонал, предоставив возможность профессиональным военным медикам делать свою работу", - добавили в оборонном ведомстве.
В то же время в комментарии журналистам мать освобожденного бойца Александра Коринькова Алла сообщила, что "чувствуют ребята себя хорошо". "Улыбаются и вообще все хорошо", - добавила она.
Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. В рамках большого обмена освободили 12 украинских военных. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.