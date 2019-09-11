Почти половина украинский имеют в собственности землю - опрос

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Земельный пай или землю в собственности в Украине имеют 45% граждан. Такие данные были получены в ходе социологического опроса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда "Демократические инициативы" им.И.Кучерива.

Согласно соцопросам, имеют в собственности земельный пай или землю 45% украинский, что на 8% больше, чем в 2011 году. При этом в 35% эта собственность официально оформлена, а у 10% - нет. В селе имеют в собственности землю 70%, в городе - 44%. Больше всего имеют паев и земельных участков в собственности в Центральном регионе (50%) и на западе (48%), меньше всего - на юге (37%) и на Донбассе (38%).

Среди тех, кто пай или земельный участок, большинство (51%) сдает в аренду: 40% - официально, а 11% - неофициально. Еще 38% владельцев земли выращивают на ней продукты для нужд своей семьи. Собственно, рыночным фермерством, то есть, выращиванием продуктов на продажу занимаются только 10% владельцев земли, а в 8,5% земля пустует и не обрабатывается.

Справка. Приведенные данные были получены в ходе общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Минэкономики разработало 35 сценариев введения в Украине рынка земли.

Ввести рынок земли в Украине пока сложно из-за сопротивления владельцев крупных аграрных компаний, которые стоят на коррупционных позициях, или тех, кто делает политическую карьеру на противодействия введения рынка земли.

Украинские Национальные Новости

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