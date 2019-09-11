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Майже половина українців мають у власності землю – опитування

Майже половина українців мають у власності землю – опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Земельний пай або землю у власності в Україні мають 45% громадян. Такі дані були отримані в ході соціологічного опитування, передає УНН з посиланням на прес-службу Фонду "Демократичні ініціативи" ім.І.Кучеріва.

Згідно з соцопитуванням, мають у власності земельний пай або землю 45% українців, що на 8% більше, ніж у 2011 році. При цьому в 35% ця власність офіційно оформлена, а у 10% – ні. У селі мають у власності землю 70%, у місті – 44%. Найбільше мають паїв та земельних ділянок у власності в Центральному регіоні (50%) та на заході (48%), найменше – на півдні (37%) та на Донбасі (38%).

Серед тих, хто має пай або земельну ділянку, більшість (51%) здає в оренду: 40% – офіційно, а 11% – неофіційно. Ще 38% власників землі вирощують на ній продукти для потреб своєї сім’ї. Власне, ринковим фермерством, тобто, вирощуванням продуктів на продаж займаються лише 10% власників землі, а у 8,5% земля пустує і не обробляється.

Довідка. Наведені дані були отримані в ході загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, Мінекономіки розробило 35 сценаріїв запровадження в Україні ринку землі.

Запровадити ринок землі в Україні наразі складно через супротив власників великих аграрних компаній, які стоять на корупційних позиціях, або тих, хто робить політичну кар'єру на протидії запровадження ринку землі.

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