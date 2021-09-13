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Почти 53 миллиона записей: у Омбудсмена говорят, в сеть "слили" базу персональных данных украинцев

Киев  •  УНН

 • 31029 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. На одном из сайтов в сети Интернет выявлена база данных жителей Украины, что может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Офиса Омбудсмена.

Цитата:

"По информации, размещенной на указанном сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что база может содержать содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.

В этой связи в Национальную полицию Украины Уполномоченным ВРУ по правам человека, как указано, направлено письмо о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятии соответствующих мер реагирования.

Добавим, при этом в ведомстве не предоставили дополнительных сведений, в частности, и о каком сайте идет речь.

Напомним

В прошлом году сообщалось, что с помощью Telegram-бота якобы через приложение "Дія" в сеть слили базу с 26 млн водительских удостоверений.

Позже в полиции заявили, что прекратили работу Telegram-канала и открыли уголовное производство из-за слитой базы данных миллионов украинцев.

Также в МВД отметили, что информация об утечке персональных данных граждан с цифрового государственного сервиса приложения "Дія" не подтвердилась.

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