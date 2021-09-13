Майже 53 мільйони записів: в Омбудсмена кажуть, у мережу “злили” базу персональних даних українців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. На одному із веб-сайтів у мережі Інтернет виявлено базу даних жителів України, що може містити майже 53 мільйони записів про персональні дані українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Офісу Омбудсмена.
Цитата:
"За інформацією, розміщеною на зазначеному веб-сайті, в базі може міститись майже 53 мільйони записів", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що база може містити містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинка та квартири.
У цьому зв’язку до Національної поліції України Уповноваженим ВРУ з прав людини, як вказано, направлено лист щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та вжиття відповідних заходів реагування.
Додамо, при цьому у відомстві не надали додаткових даних, зокрема, і про який сайт йдеться.
Нагадаємо
Минулого року повідомлялося, що за допомогою Telegram-боту нібито з додатку “Дія” в мережу злили базу з 26 млн водійських посвідчень.
Пізніше у поліції заявили, що припинили роботу Telegram-каналу та відкрили кримінальне провадження через злиття бази з даними мільйонів українців.
Також у МВС наголосили, що інформація щодо витоку персональних даних громадян із цифрового державного сервісу додатку "Дія" не підтвердилася.