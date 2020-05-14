МВС про злив даних мільйонів українців: інформація про витік з “Дії” не підтвердилась

“У рамках досудового розслідування проведені первинні оперативно-слідчі дії. За їх результатами встановлено, що інформація, поширена у соціальних мережах, зокрема і в телеграм-каналах, має ознаки фрагментарних наборів даних, скомпільованих з різних джерел і ресурсів, включаючи Опендатабот — сервіс, який працює в популярних месенджерах і дозволяє отримати актуальні дані про компанії. При цьому варто відзначити, що інформація про нібито кібератаки і кібервразливість системи „Дія“, не підтвердилася: працівники Департаменту кіберполіції не виявили фактів кіберінцідентів”, — повідомили правоохоронці.

Крім того, за їхніми даними, актуальність інформації низки баз відповідає наповненню більш ніж річної давності.

“Проте остаточні висновки будуть зроблені за результатами комплексу слідчих дій, в тому числі і спеціальної комп’ютерно-технічної експертизи”, — додали в МВС.

На заяву правоохоронців згодом відреагували в Опендатабот, де запевняють, що не могли стати джерелом персональних даних.

"Нацполіція сьогодні вийшла із заявою, що персональні дані в uabazabot були взяті з різних джерел, в тому числі і з Опендатабот. Ця інформація не відповідає дійсності.

Опендатабот містить тільки публічну інформацію, отриману з порталу відкритих даних data.gov.ua і офіційного API Мін'юсту. Персональних і банківських даних українців немає і не може бути в Опендатабот", - йдеться у повідомленні.

В Опендатабот також наголосили, що подібні заяви ставлять під загрозу не тільки ділову репутацію, але і процес відкриття даних в Україні.

Нагадаємо, за даними Міністерства цифрової трансформації, 11 травня за допомогою Telegram-боту в мережу злили базу з 26 млн водійських посвідчень.

Пізніше у поліції заявили, що припинили роботу Telegram-каналу та відкрили кримінальне провадження через злиття бази з даними мільйонів українців.