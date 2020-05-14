МВД о сливе данных миллионов украинцев: информация об утечке из "Дии" не подтвердилось

"В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия. По их результатам установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграмм каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании. При этом стоит отметить, что информация о якобы кибератаке и киберуязвимости системы "Дия", не подтвердилась: работники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов", - сообщили правоохранители.

Кроме того, по их данным, актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности.

"Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы", - добавили в МВД.

На заявление правоохранителей впоследствии отреагировали в Опендатабот, где уверяют, что не могли стать источником персональных данных.

"Нацполиция сегодня вышла с заявлением, что персональные данные в uabazabot были взяты из различных источников, в том числе и с Опендатабот. Эта информация не соответствует действительности.

Опендатабот содержит только публичную информацию, полученную с портала открытых данных data.gov.ua и официального API Минюста. Персональных и банковских данных украинцев нет и не может быть в Опендатабот", - говорится в сообщении.

В Опендатабот также отметили, что подобные заявления ставят под угрозу не только деловую репутацию, но и процесс открытия данных в Украине.

Напомним, по данным Министерства цифровой трансформации, 11 мая с помощью Telegram-бота в сеть слили базу с 26 млн водительских удостоверений.

Позже в полиции заявили, что прекратили работу Telegram-канала и открыли уголовное производство из-за слива базы данным миллионов украинцев.