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Имущество экс-депутата, подозреваемого в незаконных схемах с "Укрзализныцей", арестовали

Киев • УНН

 • 13116 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о наложении ареста на имущество экс-нардепа, которого подозревают в схемах на "Укрзализныци". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Имущество экс-депутата, подозреваемого в незаконных схемах с "Укрзализныцей", арестовали

"Подозреваемый - народный депутат Украины VIII-ого созыва. В частности, его подозревают в завладении имуществом ГП "Укрзализнычпостач" и филиала "Центр обеспечения производства "ПАО "Укрзализныця" в особо крупных размерах во время осуществления последним госзакупок", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 октября следственный судья ВАКС уже применила к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Кроме домашнего ареста, который заключается в запрете покидать жилье с 22:00 до 06:00, следственный судья соответствующим постановлением возложила на подозреваемого дополнительные обязанности. В частности, он должен сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из страны.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Как ранее сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении двум должностным лицам государственного предприятия "Укрзализнычпостач", являющегося филиалом "Укрзализныци", а также директору и финдиректору группы компаний из-за незаконного завладения 20 млн грн предприятия "Укрзализнычпостач".

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