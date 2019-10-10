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Майно ексдепутата, підозрюваного у незаконних схемах із “Укрзалізницею”, арештували

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ про накладення арешту на майно екснардепа, якого підозрюють у схемах на “Укрзалізниці”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ВАКСа.

Майно ексдепутата, підозрюваного у незаконних схемах із “Укрзалізницею”, арештували

“Підозрюваний — народний депутат України VIII-ого скликання. Зокрема, його підозрюють у заволодінні майном ДП „Укрзалізничпостач“ та Філії „Центр забезпечення виробництва“ ПАТ „Укрзалізниця“ в особливо великих розмірах під час здійснення останніми держзакупівель”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 4 жовтня слідчий суддя ВАКС вже застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці. Крім домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло з 22:00 до 06:00, слідчий суддя відповідною ухвалою поклала на підозрюваного додаткові обов’язки. Зокрема, він має здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із країни.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Як раніше повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру двом посадовцям державного підприємства “Укрзалізничпостач”, що є філією “Укрзалізниці”, а також директору та фіндиректору групи компаній через незаконне заволодіння 20 млн грн підприємства “Укрзалізничпостач”. 

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