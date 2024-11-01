Маврикий закрывает все соцсети накануне выборов
Киев • УНН
Правительство Маврикия приказало заблокировать доступ к социальным сетям до завершения парламентских выборов 11 ноября. Причиной стала угроза национальной безопасности из-за утечки прослушанных разговоров.
В правительстве страны утверждают, что онлайн-платформы представляют угрозу национальной безопасности, поэтому доступ будет временно приостановлен.
Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Правительство Маврикия приказало всем интернет-провайдерам заблокировать доступ к социальным сетям накануне выборов. По словам премьер-министра африканского архипелага Правинд Кумар Югнаута, онлайн-платформы представляют угрозу национальной безопасности после утечки многих прослушанных разговоров за последние недели.
Справка
10 ноября на Маврикии состоятся парламентские выборы, и Джугнаут попытается сохранить абсолютное большинство своей партии.
Регулятор связи островного государства в Индийском океане обещает, что 11 ноября примерно 1,4 миллиона жителей снова смогут пользоваться социальными сетями.
Напомним,
Британия согласилась передать суверенитет над архипелагом Чагос Маврикию после десятилетий переговоров. Военная база США на острове Диего-Гарсия останется, а Маврикий сможет начать программу переселения на других островах.
Важный вклад в региональную стабильность: Украина приветствует передачу Британией архипелага Чагос Маврикию4 октября 2024, 15:17 • 17505 просмотров