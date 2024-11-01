Маврикий закрывает все соцсети накануне выборов

ukenru
Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 12509 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 34174 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 53560 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
17:27 • 117393 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 136046 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 137774 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 136971 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 173664 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131614 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 200809 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Канада лоббирует разрешение на удары по территории рф дальнобойным оружием

Канада лоббирует разрешение на удары по территории рф дальнобойным оружием

07:08 • 35000 просмотра
Боррель: северокорейские войска в Украине требуют "надлежащего ответа"

Боррель: северокорейские войска в Украине требуют "надлежащего ответа"

07:40 • 27499 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

08:00 • 114053 просмотра
США и НАТО должны рассмотреть возможность удара по войскам КНДР в Украине - конгрессмен

США и НАТО должны рассмотреть возможность удара по войскам КНДР в Украине - конгрессмен

08:08 • 45231 просмотра
В Донецкой области враг совершил авиаудар по Константиновке, обстреляны другие города и поселки области, есть раненые

В Донецкой области враг совершил авиаудар по Константиновке, обстреляны другие города и поселки области, есть раненые

08:36 • 21982 просмотра
публикации
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

16:25 • 9487 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 173664 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 160772 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 200810 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

30 октября 2024, 12:10 • 166957 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

16:10 • 4732 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

08:00 • 114053 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

05:19 • 122632 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 103667 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

31 октября 2024, 16:05 • 107112 просмотра
Актуальное
Маврикий закрывает все соцсети накануне выборов

Маврикий закрывает все соцсети накануне выборов

Киев  •  УНН

16:21 • 2686 просмотра

Read in English

Правительство Маврикия приказало заблокировать доступ к социальным сетям до завершения парламентских выборов 11 ноября. Причиной стала угроза национальной безопасности из-за утечки прослушанных разговоров.

В правительстве страны утверждают, что онлайн-платформы представляют угрозу национальной безопасности, поэтому доступ будет временно приостановлен.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Правительство Маврикия приказало всем интернет-провайдерам заблокировать доступ к социальным сетям накануне выборов. По словам премьер-министра африканского архипелага Правинд Кумар Югнаута, онлайн-платформы представляют угрозу национальной безопасности после утечки многих прослушанных разговоров за последние недели.

Справка

10 ноября на Маврикии состоятся парламентские выборы, и Джугнаут попытается сохранить абсолютное большинство своей партии.

Регулятор связи островного государства в Индийском океане обещает, что 11 ноября примерно 1,4 миллиона жителей снова смогут пользоваться социальными сетями.

Напомним,

Британия согласилась передать суверенитет над архипелагом Чагос Маврикию после десятилетий переговоров. Военная база США на острове Диего-Гарсия останется, а Маврикий сможет начать программу переселения на других островах.

Важный вклад в региональную стабильность: Украина приветствует передачу Британией архипелага Чагос Маврикию4 октября 2024, 15:17 • 17505 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
reutersReuters
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты