Массовые обыски и задержания лидеров оппозиции в Грузии: что происходит
Киев • УНН
Грузинская полиция провела серию обысков в офисах оппозиционных партий и задержала нескольких лидеров оппозиции. Среди задержанных - Ника Гварамия и другие активисты, некоторые из них сообщают о применении силы.
Полиция Грузии провела серию обысков и задержаний, направленных против представителей оппозиционных партий и активистов. В частности среди задержанных - Ника Гварамия - основатель телекомпании Mtavari и лидер "За перемены", а также член оппозиционной коалиции - активист Гела Хасая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Обыски в офисах оппозиционных партий
Силовики вошли в офис молодежной организации партии "Единое национальное движение", а также в офис коалиции "За перемены". Лидер коалиции Ника Гварамия сообщил, что полиция пыталась провести обыск, но, не имея соответствующих документов, покинула помещение через несколько минут.
Давление на активистов
Полиция посетила дом Илии Глонти - администратора Facebook-группы "Daitove", которая была создана во время протестов против закона "об иноагентах". Эта группа стала платформой для самоорганизации протестующих. В доме Глонти также проводился обыск.
Задержание лидеров оппозиции
Телеканал TV Pirveli сообщает, что полиция задержала лидера организации "Ахали" и коалиции "За перемены" Гварамию. По их информации, он был избит во время задержания. Другой источник - агентство IPN - сообщает, что конфликт начался возле офиса партии "Дроа", где Гварамия требовал доступа в помещение в качестве официального наблюдателя.
Также правоохранители задержали члена "Коалиции за перемены" Гелу Хасаю.
Основателя студенческого движения "Dafioni" Звиада Цецхладзе также арестовали.
Депутат оппозиционной партии "Lelo" Саба Буадзе сообщил о задержании членов оппозиционной коалиции Вепхо Касрадзе и Васо Кадзелашвили.
Ситуация в Грузии обостряется, оппозиционные силы и правозащитники называют такие действия полиции политическим преследованием, а их сторонники организуют новые акции протеста.
Напомним
В Грузии во время протестов задержано около 300 человек.