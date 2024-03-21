Массированная ракетная атака рф на Киев: среди 10 пострадавших ребенок - МВД

Массированный ракетный удар российских войск по Киеву вызвал пожары, повреждения зданий и привел к тому, что пострадали по меньшей мере 10 человек, в том числе ребенок, на месте происшествия работают более 170 спасателей, сообщил в четверг министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

Детали

"По предварительной информации, в результате вражеского обстрела в столице пострадали 10 человек, среди которых ребенок. Эвакуированы 79 человек. На местах работают спасатели, полицейские, психологи", - отметил Клименко в Telegram.

Он сообщил о ситуации по районам Киева:

- Подольский район: возгорание в двухэтажном здании, есть значительные разрушения. Также пожар охватил трансформаторную подстанцию и складские здания.

- Шевченковский район: возник пожар в квартире в 6-этажке. Спасатели эвакуировали 15 жителей. По другим адресам повреждены окна многоквартирного дома и уничтожены огнем несколько автомобилей. Обнаружена часть ракеты, привлечены пиротехнические расчеты.

- Святошинский район: повреждено остекление окон в двух девятиэтажках и здание учебного заведения.

По его словам, более 170 спасателей ликвидируют последствия атаки.

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