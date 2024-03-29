Массированная атака рф на инфраструктуру Черкасской области: прокуратура показала последствия

Российские войска в ночь на 29 марта осуществили массированную атаку на инфраструктуру Черкасской области, уничтожив в том числе склад, о жертвах не сообщалось, сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, показав последствия удара врага, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в ночь с 28 на 29 марта 2024 года вооруженные силы страны-агрессора атаковали территорию Черкасской области.

"Около 23:30 враг нанес удары по инфраструктуре областного центра с использованием БПЛА. В результате атаки в Черкассах разрушено складское помещение. После 5:00 новая атака врага была направлена на критическую инфраструктуру. Получили повреждения и разрушения нежилые помещения и другие сооружения", - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

Как указано, люди не пострадали.

Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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