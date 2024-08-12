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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабный пожар произошел на складе с зерном в Одесской области: его потушили

Масштабный пожар произошел на складе с зерном в Одесской области: его потушили

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 10:50  •  1913 просмотра

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В селе Визирка Одесской области произошел пожар на складе с зерном площадью 2000 м.кв. Благодаря оперативным действиям 53 спасателей и 14 единиц техники ГСЧС огонь не распространился, пострадавших нет.

В селе Визирка в Одесской области утром произошел пожар на складе с зерном площадью 2000 кв. м, сейчас его ликвидировали, пострадавших нет, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром в селе Визирка в Одесской области возник пожар в складском помещении с зерном на общей площади 2000 кв. м", - говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

Благодаря оперативным действиям пожарных, как указано, удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные складские помещения с зерном.

"Одесские спасатели ликвидировали масштабный пожар на предприятии", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работали 53 пожарных и 14 единиц техники от ГСЧС, а также местная пожарная команда.

У Харкові спалахнула масштабна пожежа: рятувальники повідомляють про займання на території підприємства5 августа 2024, 14:51 • 14882 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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