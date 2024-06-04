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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабный пожар на складе в Киеве потушили

Масштабный пожар на складе в Киеве потушили

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 05:19  •  9977 просмотра

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Спасатели потушили крупный пожар на складе площадью 2000 квадратных метров на улице Закревского в Деснянском районе Киева, задействовав 24 пожарные машины и 96 человек личного состава, о пострадавших не сообщается.

В Киеве спасатели ликвидировали масштабный пожар на складе, который произошел накануне вечером, сообщили во вторник в ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Пожар произошел 3 июня около 10 вечера на улице Закревского в Деснянском районе столицы. Горело складское помещение.

4 июня в 01:10 - пожар ликвидировали на площади 2000 кв. м.

На месте работало 24 единицы техники и 96 человек личного состава ГСЧС.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
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