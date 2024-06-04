Пожежа охопила склад площею 2000 кв. м у Деснянському районі Києва
Київ • УНН
На складі площею 2000 квадратних метрів на вулиці Миколи Закревського в Деснянському районі Києва сталася пожежа, на місце події прибули екстрені служби.
У Києві сталася пожежа на складському приміщенні площею 2000 кв метрів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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Сьогодні на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі виникла пожежа на складському приміщенні.
За даними Департаменту муніципальної безпеки, площа загоряння оцінюється в 2000 квадратних метрів.
На місці події працюють аварійно-рятувальні служби.
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