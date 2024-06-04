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Пожежа охопила склад площею 2000 кв. м у Деснянському районі Києва

Пожежа охопила склад площею 2000 кв. м у Деснянському районі Києва

Київ • УНН

 • 26204 перегляди

На складі площею 2000 квадратних метрів на вулиці Миколи Закревського в Деснянському районі Києва сталася пожежа, на місце події прибули екстрені служби.

У Києві сталася пожежа на складському приміщенні площею 2000 кв метрів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

Сьогодні на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі виникла пожежа на складському приміщенні.

За даними Департаменту муніципальної безпеки, площа загоряння оцінюється в 2000 квадратних метрів.

На місці події працюють аварійно-рятувальні служби.

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