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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
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Пожар охватил склад площадью 2000 кв. м в Деснянском районе Киева
Вражеские беспилотники направляются в Черниговскую область
Швейцария отклонила пакет помощи Украине на сумму 5,58 миллиарда долларов
Мужская сборная Украины по футболу ничьей начала подготовку к Евро-2024
Генштаб: на передовой произошло 124 боестолкновения. Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой
Вражеские беспилотники направляются в сторону Киевской области
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Италия отправит вторую систему по SAMP / T в Украину для защиты от российских ракетных атак-МИД Италии
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Воздушные силы зафиксировали движение неустановленного типа БпЛА в нескольких областях
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Пожар охватил склад площадью 2000 кв. м в Деснянском районе Киева
На складе площадью 2000 квадратных метров на улице Николая Закревского в Деснянском районе Киева произошел пожар, на место происшествия прибыли экстренные службы.
Вражеские беспилотники направляются в Черниговскую область
По данным ВС Украины, вражеские беспилотники движутся из Сумской области в сторону Черниговской.
Швейцария отклонила пакет помощи Украине на сумму 5,58 миллиарда долларов
Парламент Швейцарии отклонил предоставление Украине финансовой помощи в размере 5 миллиардов швейцарских франков (5,58 миллиарда долларов).
Мужская сборная Украины по футболу ничьей начала подготовку к Евро-2024
В товарищеском матче перед Евро-2024 сборные Украины и Германии по футболу сыграли в нулевую ничью.
Генштаб: на передовой произошло 124 боестолкновения. Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой
Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой: сообщается о 124 военных столкновениях, включая ракетные удары, авиаудары и более 2100 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.
Вражеские беспилотники направляются в сторону Киевской области
По данным ВС Украины, вражеские беспилотники движутся в направлении Киевской.
CNN: военные рф систематически используют сексуальное насилие как оружие в Украине
российские военные систематически используют сексуальное насилие, в том числе в отношении мужчин, как стратегию завоевания и уничтожения национальной идентичности Украины.
Италия отправит вторую систему по SAMP / T в Украину для защиты от российских ракетных атак-МИД Италии
Глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что страна предоставит Украине вторую систему по SAMP / T.
За день враг совершил 18 обстрелов по Сумщине
Войска рф совершили 18 обстрелов на приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, в результате чего произошел 61 взрыв в нескольких населенных пунктах.
Воздушные силы зафиксировали движение неустановленного типа БпЛА в нескольких областях
Согласно сообщениям, украинские воздушные силы обнаружили группы беспилотников неустановленного типа в нескольких областях.