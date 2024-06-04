Пожар охватил склад площадью 2000 кв. м в Деснянском районе Киева

В Киеве произошел пожар на складском помещении площадью 2000 кв метров. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

Сегодня на улице Николая Закревского в Деснянском районе возник пожар на складском помещении.

По данным Департамента муниципальной безопасности, площадь возгорания оценивается в 2000 квадратных метров.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

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