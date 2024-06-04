Масштабну пожежу на складі у Києві загасили
Київ • УНН
Рятувальники загасили велику пожежу на складі площею 2000 квадратних метрів на вулиці Закревського в Деснянському районі Києва, задіявши 24 пожежні машини і 96 осіб особового складу, про постраждалих не повідомляється.
У Києві рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі, яка сталася напередодні ввечері, повідомили у вівторок у ДСНС, пише УНН.
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Пожежа сталася 3 червня близько 10-ї вечора на вулиці Закревського у Деснянсьому районі столиці. Горіло складське приміщення.
4 червня о 01:10 – пожежу ліквідували на площі 2000 кв. м.
На місці працювало 24 одиниці техніки та 96 осіб особового складу ДСНС.
Попередньо жертв та постраждалих немає.