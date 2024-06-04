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Масштабну пожежу на складі у Києві загасили

Масштабну пожежу на складі у Києві загасили

Київ • УНН

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Рятувальники загасили велику пожежу на складі площею 2000 квадратних метрів на вулиці Закревського в Деснянському районі Києва, задіявши 24 пожежні машини і 96 осіб особового складу, про постраждалих не повідомляється.

У Києві рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі, яка сталася напередодні ввечері, повідомили у вівторок у ДСНС, пише УНН.

Деталі

Пожежа сталася 3 червня близько 10-ї вечора на вулиці Закревського у Деснянсьому районі столиці. Горіло складське приміщення.

4 червня о 01:10 – пожежу ліквідували на площі 2000 кв. м.

На місці працювало 24 одиниці техніки та 96 осіб особового складу ДСНС.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
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