Масштабный обстрел Херсона: количество пострадавших растет, два района без света

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В результате утренней атаки российских войск на Херсон погиб один и ранены 8 местных жителей. Из-за ночных обстрелов обесточены Корабельный и Центральный районы города.

Российские войска утром вторника продолжают атаковать Херсон. Известно об одном погибшем и 8 пострадавших. Из-за ночных обстрелов обесточены Корабельный и Центральный районы города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина и начальника МВА Романа Мрочко. 

Ориентировочно в 08:45 российские войска атаковали Херсон.  62-летний мужчина, который находился во дворе, получил ранения несовместимые с жизнью

- написал Прокудин

Также председатель МВА Роман Мрочко сообщил об одном об одном пострадавшем 53-летнем мужчине в результате вражеского обстрела Днепровского района города около 8.30. Он получил взрывную травму и осколочные ранения. На момент удара рашистов мужчина  был во дворе.

Позже стало известно о еще 7 пострадавших в Днепровском районе. По его словам, сейчас они все доставлены в больницу. 

Дополнение 

Мрочко добавил, что в результате ночного обстрела рф Херсона повреждено энергетическое оборудование. По состоянию на почти 9 утра  частично обесточены Корабельный и Центральный районы города.

По его словам, электрики приступают к аварийно-восстановительным работам. 

Ранее сообщалось о еще одном пострадавшем из-за ударов рф по Херсону сегодня утром.

В результате атак российских войск на Херсонскую область за прошедшие сутки погибли 2 человека, в том числе врач, 16 человек ранены, среди них двое детей. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonХерсон