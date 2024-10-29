Масштабный обстрел Херсона: количество пострадавших растет, два района без света
Киев • УНН
В результате утренней атаки российских войск на Херсон погиб один и ранены 8 местных жителей. Из-за ночных обстрелов обесточены Корабельный и Центральный районы города.
Российские войска утром вторника продолжают атаковать Херсон. Известно об одном погибшем и 8 пострадавших. Из-за ночных обстрелов обесточены Корабельный и Центральный районы города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина и начальника МВА Романа Мрочко.
Ориентировочно в 08:45 российские войска атаковали Херсон. 62-летний мужчина, который находился во дворе, получил ранения несовместимые с жизнью
Также председатель МВА Роман Мрочко сообщил об одном об одном пострадавшем 53-летнем мужчине в результате вражеского обстрела Днепровского района города около 8.30. Он получил взрывную травму и осколочные ранения. На момент удара рашистов мужчина был во дворе.
Позже стало известно о еще 7 пострадавших в Днепровском районе. По его словам, сейчас они все доставлены в больницу.
Дополнение
Мрочко добавил, что в результате ночного обстрела рф Херсона повреждено энергетическое оборудование. По состоянию на почти 9 утра частично обесточены Корабельный и Центральный районы города.
По его словам, электрики приступают к аварийно-восстановительным работам.
Ранее сообщалось о еще одном пострадавшем из-за ударов рф по Херсону сегодня утром.
В результате атак российских войск на Херсонскую область за прошедшие сутки погибли 2 человека, в том числе врач, 16 человек ранены, среди них двое детей.