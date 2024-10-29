Масштабний обстріл Херсона: кількість постраждалих зростає, два райони без світла
Київ • УНН
Внаслідок ранкової атаки російських військ на Херсон загинув один та поранені 8 місцевих жителів. Через нічні обстріли знеструмлені Корабельний та Центральний райони міста.
Російські війська зранку вівторка продовжують атакувати Херсон. Відомо про одного загиблого та 8 постраждалих. Через нічні обстріли знеструмлені Корабельний та Центральний райони міста. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та начальника МВА Романа Мрочка.
Орієнтовно о 08:45 російські війська атакували Херсон. 62-річний чоловік, який перебував на подвірʼї, дістав поранення несумісні з життям
Також голова МВА Роман Мрочко повідомив про одного про одного постраждалого 53-річного чоловіка внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району міста близько 8.30. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення. На момент удару рашистів чоловік був на подвір’ї.
Пізніше стало відомо про ще 7 постраждалих у Дніпровському районі. За його словами, наразі вони всі доправлені до лікарні.
Доповнення
Мрочко додав, що внаслідок нічного обстрілу рф Херсона пошкоджено енергетичне обладнання. Станом на майже 9 ранку частково знеструмлені Корабельний та Центральний райони міста.
За його словами, електрики приступають до аварійно-відновлювальних робіт.
Раніше повідомлялось про ще одного постраждалого через удари рф по Херсону сьогодні вранці.
Внаслідок атак російських військ на Херсонську область минулої доби загинули 2 людини, у тому числі лікар, 16 людей поранені, серед них двоє дітей.