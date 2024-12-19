Масштабные ДТП в Афганистане: погибли по меньшей мере 44 человека

В результате двух ночных ДТП на юго-востоке Афганистана погибли по меньшей мере 44 человека. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Аварии произошли в среду в провинции Газни, обе с участием автобусов. По словам главы департамента информации и культуры провинции Хамидуллы Нисара, еще 76 человек получили травмы, из которых несколько находятся в критическом состоянии.

Одна из аварий произошла с участием цистерны с топливом, другая - с грузовиком. Все пострадавшие были доставлены в местные больницы, где им оказывается медицинская помощь. Местные власти проводят расследование причин аварий, а также оказывают поддержку семьям погибших и пострадавших.

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