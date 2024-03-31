Мария Анийчин завоевала историческую бронзу в биг-эйре на юниорском чемпионате мира по фристайлу

Украинская спортсменка Мария Анийчин получила первую в истории медаль для страны на юниорском чемпионате мира по фристайлу. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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На мировом первенстве, проходящем в итальянском Ливиньо, 16-летняя Мария Анийчин поразила своим выступлением в дисциплине биг-эйр. Она выполнила прыжок "Misty 7", за который получила высокую оценку в 78.66 балла, что обеспечило ей бронзовую медаль.

Мария Анийчин из Ивано-Франковской области стала первой украинской атлеткой, которая получила медаль на юниорских международных соревнованиях по фристайлу.

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