Мария Анийчин завоевала историческую бронзу в биг-эйре на юниорском чемпионате мира по фристайлу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  148220 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  145556 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  147893 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  302149 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  136868 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  134790 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153839 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143258 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145392 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153441 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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20 марта 2024, 17:18  •  617517 просмотра

Мария Анийчин завоевала историческую бронзу в биг-эйре на юниорском чемпионате мира по фристайлу

16-летняя украинская спортсменка Мария Анийчин завоевала бронзовую медаль в дисциплине биг-эйр на юниорском чемпионате мира по фристайлу в итальянском Ливиньо, став первой украинкой, которая выиграла медаль на международных соревнованиях по фристайлу.

спорт •   •  4033 просмотра
Мария Анийчин завоевала историческую бронзу в биг-эйре на юниорском чемпионате мира по фристайлу

Вражеская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты из района "Энгельса"

Стратегическая авиация из района Энгельса осуществила пуски крылатых ракет Х-101/555/55.

Война •   •  18675 просмотра
Вражеская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты из района "Энгельса"

Масштабный пожар на военном складе боеприпасов в Индонезии: Власти призывают к эвакуации

На военном складе боеприпасов вблизи Джакарты, Индонезия, вспыхнул пожар, повлекший серию взрывов. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Общество •   •  18064 просмотра
Масштабный пожар на военном складе боеприпасов в Индонезии: Власти призывают к эвакуации

Обстрел в Харькове: рф повредила дом на 480 квартир и школу

Жилой дом и школа в Шевченковском районе Харькова были повреждены в результате вражеского обстрела.

Война •   •  18587 просмотра
Обстрел в Харькове: рф повредила дом на 480 квартир и школу

Федоренко опроверг захват ключевых высот вблизи Часового Яра противником

Командир батальона "Ахиллес" опроверг российские заявления о захвате ключевых высот вблизи Часового Яра, заявив, что тяжелые бои продолжаются, но враг не достиг значительного прогресса в этом районе.

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Федоренко опроверг захват ключевых высот вблизи Часового Яра противником

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС взлетел с аэродрома "Энгельс-2"

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС поднялся в воздух с аэродрома "Энгельс-2".

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Стратегический бомбардировщик Ту-95МС взлетел с аэродрома "Энгельс-2"

Ту-95МС вылетели с "Оленья": Возможны пуски ракет

Группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС поднялась в воздух с аэродрома "Оленя", вероятно, для выполнения боевой задачи, запуск ракет ожидается между 3-4 часами утра, которые могут достичь воздушного пространства Украины около 4:30-5:30 утра.

Война •   •  19229 просмотра
Ту-95МС вылетели с "Оленья": Возможны пуски ракет

российская тактическая авиация активна на востоке Украины

Военно-воздушные силы Украины информируют об активности вражеской тактической авиации на востоке страны, что создает угрозу авиаударов по прифронтовым регионам.

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российская тактическая авиация активна на востоке Украины

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы.

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В Хмельницкой области прогремели взрывы

Энергоблок Хмельницкой АЭС запущен после ремонта

Энергоблок Хмельницкой АЭС был подключен к сети после ремонта, сейчас он производит 300 МВт-ч, а после снятия ограничений планирует увеличить производство электроэнергии.

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Энергоблок Хмельницкой АЭС запущен после ремонта