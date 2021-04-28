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Манипуляция и надругательство над корпоративным управлением: в Нафтогазе сделали резкое заявление из-за увольнения Коболева

Манипуляция и надругательство над корпоративным управлением: в Нафтогазе сделали резкое заявление из-за увольнения Коболева

Киев  •  УНН

 • 22276 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Принятое Кабмином Украины решения является юридическим манипуляцией. Увольнение Наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями. Об этом говорится в заявлении НАК, последовавшего после увольнения Андрея Коболева и всех независимых членов наблюдательного совета и представителей государства в наблюдательном совете, передает УНН.

Цитата

"Принятое Кабинетом Министров Украины решение является юридическим манипуляцией. Увольнение Наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями. Согласно Уставу Нафтогаза и Закона "Об акционерных обществах", представление общему собранию предложений по назначению или увольнению председателя правления вместе с соответствующим решением наблюдательного совета относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров", - говорится в заявлении.

Добавим

В НАК отметили, то, как сегодня было принято серию решений относительно органов управления Нафтогаза, демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями.

"Правление и Наблюдательный совет компании только вчера презентовали результаты работы Нафтогаза 2020 года. Несмотря на кризис и наращивания долгов контрагентами через лазейки, созданные государственным регулированием, компания обеспечила 141 млрд грн поступлений в государственный бюджет в 2020 году, что составляет 13% доходов страны за прошлый год", - говорится в заявлении.

Кроме того, на данный момент менеджмент обеспечил наличие ликвидности на счетах компании в эквиваленте 57 млрд грн, отметили в НАК.

"... Нафтогаз - единственная государственная компания, которая все еще имеет прочный запас ликвидности. Бесконтрольный доступ к этим средствам и их нецелевое использование ставят под угрозу подготовку Украины к прохождению следующей зимы.

Такие действия Кабмина являются сигналом всем государственным предприятиям: работа в интересах бюджета и народа Украины, а не в интересах отдельных политических сил, будет наказываться. Кроме того, это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности", - говорится в заявлении.

Ранее

Правительство официально приняло решение о назначении с 29 апреля 2021 года Юрия Витренко председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины". Добавим, что ранее о назначении Витренко руководителем Нафтогаза УНН сообщали собственные источники.

Что еще известно?

Причиной увольнения Андрея Коболева с поста главы Нафтогаза мог стать тот факт, что акционеры признали работу правления НАК в 2020 году "неудовлетворительной". По крайней мере эти факты приводят в Кабмине, информируя об увольнении Коболева.

Так, 28 апреля Кабинет министров Украины провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины".

Во время заседания рассмотрен отчет о деятельности государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году. Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 млрд грн. При этом в утвержденном Кабинетом министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. Соответствующий финансовый план был предложен самим руководством НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2020 года. По результатам заседания общего собрания акционеров работу Наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признано неудовлетворительной.

"Соответственно, с 28 апреля 2021 года прекращаются полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича", - сообщили в Кабмине.

Независимые члены и представители государства в Наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.

Контекст

Ранее в СМИ появилась информация о том, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. На это Витренко заявил, что “никуда не уходит”.

Дополнительно

21 декабря 2020 года Юрий Витренко стал исполняющим обязанности министра энергетики. До этого Верховная Рада Украины 17 декабря не поддержала назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром — министром энергетики Украины. Соответствующее решение тогда поддержали только 186 народных депутатов Украины.

Позже глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сделал заявление, что Витренко назначили и.о. в обход Верховной Рады.

Получив кресло министра, хоть и с приставкой и.о., Витренко в первые недели своей работы оказался в центре “тарифного кризиса”, выход из которого ищут до сих пор. И отмена льготной цены на электроэнергию за первые 100 кВт-ч — лишь верхушка айсберга.

Позже нардепы опять не поддержали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, то есть он так и остался “недоминистром” с приставкой и.о. И это несмотря на призыв Президента Владимира Зеленского на заседании фракции к нардепам монобольшинства поддержать кандидатуру Витренко.

Однако, уже 23 февраля народные депутаты во время внеочередного заседания Верховной Рады проголосовали за законопроект о государственной службе, который расширил полномочия и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

До нового назначения Витренко работал в Нафтогазе. И задекларировал 284,638 млн грн зарплаты за 2020 год, занимая должность в НАК “Нафтогаз Украины”. В декларации, в частности, есть гонорары от “Укрнафты” — 1,4 млн грн, 1 млн грн дополнительного блага от “Нафтогаза”.

К слову, ранее он отказался отдавать 4 млн долларов премии от НАК “Нафтогаз” на благотворительность, что вызвало возмущение у представителей парламентской фракции “Слуга народа”. Вторник заявил, что получил эту премию совсем справедливо в пределах его контракта с Нафтогазом.

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