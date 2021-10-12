Малиновский попал в число лучших игроков отбора на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. По данным портала "WhoScored" стали известными топ-10 игроков по количеству успешных обводок в квалификации ЧМ-2022, передает УНН.
Детали
По данным авторитетного сайта, Малиновский попал в топ-10 дриблера отбора. Процент успешности его обводок составляет 81,3.
Лучший результат только в Цимикаса, Де Йонга, Чурлинова, Маунта и Грилиша. В рейтинг попали игроки, которые сделали не менее 10-ти попыток обводок.
Напомним
Малиновский рассказал ли его возвращение в сборную Украины.