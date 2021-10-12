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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 105233 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104475 просмотра

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Малиновский попал в число лучших игроков отбора на ЧМ-2022

Малиновский попал в число лучших игроков отбора на ЧМ-2022

Киев  •  УНН

 • 16436 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. По данным портала "WhoScored" стали известными топ-10 игроков по количеству успешных обводок в квалификации ЧМ-2022, передает УНН.

Детали

По данным авторитетного сайта, Малиновский попал в топ-10 дриблера отбора. Процент успешности его обводок составляет 81,3.

Лучший результат только в Цимикаса, Де Йонга, Чурлинова, Маунта и Грилиша. В рейтинг попали игроки, которые сделали не менее 10-ти попыток обводок.

Напомним

Малиновский рассказал ли его возвращение в сборную Украины.

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