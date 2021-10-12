Маліновський потрапив до числа найкращих гравців відбору на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. За даними порталу “WhoScored” стали відомими топ-10 гравців за кількістю успішних обводок в кваліфікації ЧС-2022, передає УНН.
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За даними авторитетного сайту, Маліновський потрапив до топ-10 дриблерів відбору. Відсоток успішності його обведень становить 81,3.
Кращий результат лише у Цимікаса, Де Йонга, Чурлінова, Маунта і Гріліша. До рейтингу потрапили гравці, які зробили не менше 10-ти спроб обведень.
Нагадаємо
Маліновський розповів чи можливе його повернення в збірну України.