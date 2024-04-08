"Максимум внимания сейчас Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей и бизнесов" - Зеленский

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что сейчас максимум внимания уделяется Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей, бизнесов в городе и области. Украина работает с партнерами, чтобы укрепить ПВО в регионе, передает УНН.

Максимум внимания сейчас Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей, бизнесов в городе и области. Максимум противодействия российским планам по Харькову. Мы работаем с партнерами, чтобы укрепить ПВО. Провел сегодня Ставку, где тематика Харькова и области была основной. Докладывали и Главком, и командующий Воздушными силами. Конечно, внимание всем другим направлениям защиты нашего государства и людей. - сказал Зеленский.

Детали

Он добавил, что также провел совещание с чиновниками и командой Офиса о возможностях поддержать сейчас Харьков, другие города и громады области.

Поддержать социально, поддержать экономически. Я жду детальных и оперативных предложений от чиновников. Был сегодня доклад о нашей возможности сократить дефицит электричества в Харькове и о состоянии всей энергетической системы. Спасибо всем нашим энергетикам, каждой ремонтной бригаде. Все, кто восстанавливает систему, сети, нормальное обеспечение людей, настоящие молодцы. Я благодарен каждому. - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили защиту объектов энергетики на Харьковщине и возможность укрепить силы противовоздушной обороны в регионе.