"Максимум внимания сейчас Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей и бизнесов" - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  89442 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  101969 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  146363 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  117201 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  204739 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192509 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182583 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152785 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110089 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127724 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

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2 апреля 2024, 04:45  •  428203 просмотра

"Максимум внимания сейчас Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей и бизнесов" - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что сейчас максимальное внимание уделяется энергетической ситуации, поддержке людей и бизнеса в Харькове и области, а также усилиям, направленным на усиление противовоздушной обороны в регионе.

Война •   •  7433 просмотра
"Максимум внимания сейчас Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей и бизнесов" - Зеленский

Шольц приукрасил насчет количества военной помощи для Украины: из объявленных 28 млрд евро предоставлено меньше половины - BILD

Согласно анализу BILD, заявление немецкого правительства о предоставлении Украине 28 млрд евро военной помощи вводит в заблуждение, поскольку фактически оказанная помощь намного меньше: из заявленных 28 млрд евро было предоставлено лишь 10,2 млрд евро, тогда как остальные - это обещания и заявления на будущее.

Война •   •  9341 просмотра
Шольц приукрасил насчет количества военной помощи для Украины: из объявленных 28 млрд евро предоставлено меньше половины - BILD

Из-за прорыва водопровода на Печерске на трех улицах столицы ограничат водоснабжение

В Печерском районе Киева произошло повреждение трубопровода, что временно ограничило водоснабжение нескольких домов, пока продолжаются ремонтные работы.

Общество •   •  8696 просмотра
Из-за прорыва водопровода на Печерске на трех улицах столицы ограничат водоснабжение

Уровень воды на реке урал в рф превысил опасную отметку: местные власти предупреждают об ухудшении ситуации

Уровень воды в реке урал в оренбургской области превысил опасную отметку в 890 см, затопив более 1500 домов и 2000 приусадебных участков в оренбурге, в связи с чем мэр города призвал жителей затопленных районов эвакуироваться из-за ухудшения ситуации.

Новости Мира •   •  9581 просмотра
Уровень воды на реке урал в рф превысил опасную отметку: местные власти предупреждают об ухудшении ситуации

Удар по предприятию в Запорожье: пока известно о 3 погибших и 8 раненых

В результате российского ракетного удара по промышленному объекту в Запорожье погибли 3 человека, 8 получили ранения, повреждены 14 зданий, включая жилые, медицинские и культурные объекты.

Война •   •  10150 просмотра
Удар по предприятию в Запорожье: пока известно о 3 погибших и 8 раненых

Удар по Селидовому: спасатели показали последствия попадания рф в жилую многоэтажку

Днем, 8 апреля, россияне попали в 9-этажный жилой дом в Селидово Донецкой области, ранив по меньшей мере 5 человек.

Общество •   •  12851 просмотра
Удар по Селидовому: спасатели показали последствия попадания рф в жилую многоэтажку

В российском СИЗО умер волонтер, который помогал украинцам уехать из рф

Волонтер Александр Демиденко, который помогал украинцам пересекать границу с Россией, умер в российском СИЗО, будучи обвиняемым по делу о незаконном обороте оружия.

Война •   •  12191 просмотра
В российском СИЗО умер волонтер, который помогал украинцам уехать из рф

Минкульт предоставил некоторым государственным циркам статус критически важных предприятий - нардеп

Министерство культуры и информационной политики предоставило статус важных предприятий для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период нескольким государственным циркам, среди которых "Передвижные цирки Украины", "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины", "Запорожский государственный цирк" и другие.

Экономика •   •  13543 просмотра
Минкульт предоставил некоторым государственным циркам статус критически важных предприятий - нардеп

ДТП на Ривненщине: легковушка въехала в отбойник, погибла бабушка и двое внуков

В смертельной аварии в Ровенской области погибли 20-летний водитель, его 67-летняя бабушка и 19-летняя сестра, когда их Volkswagen Golf врезался в отбойник, который пробил машину насквозь.

Криминал и ЧП •   •  11407 просмотра
ДТП на Ривненщине: легковушка въехала в отбойник, погибла бабушка и двое внуков

Не становясь стороной войны, НАТО должно больше поддерживать Украину - заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса

НАТО должно играть более сильную координирующую роль в поддержке Украины, не становясь при этом стороной в войне, помня о риске эскалации между поддержкой Украины и перерастанием конфликта в более масштабную войну между НАТО и Россией.

Война •   •  14250 просмотра
Не становясь стороной войны, НАТО должно больше поддерживать Украину - заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса