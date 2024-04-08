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Удар по Селидовому: спасатели показали последствия попадания рф в жилую многоэтажку
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Не становясь стороной войны, НАТО должно больше поддерживать Украину - заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса
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"Максимум внимания сейчас Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей и бизнесов" - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что сейчас максимальное внимание уделяется энергетической ситуации, поддержке людей и бизнеса в Харькове и области, а также усилиям, направленным на усиление противовоздушной обороны в регионе.
Шольц приукрасил насчет количества военной помощи для Украины: из объявленных 28 млрд евро предоставлено меньше половины - BILD
Согласно анализу BILD, заявление немецкого правительства о предоставлении Украине 28 млрд евро военной помощи вводит в заблуждение, поскольку фактически оказанная помощь намного меньше: из заявленных 28 млрд евро было предоставлено лишь 10,2 млрд евро, тогда как остальные - это обещания и заявления на будущее.
Из-за прорыва водопровода на Печерске на трех улицах столицы ограничат водоснабжение
В Печерском районе Киева произошло повреждение трубопровода, что временно ограничило водоснабжение нескольких домов, пока продолжаются ремонтные работы.
Уровень воды на реке урал в рф превысил опасную отметку: местные власти предупреждают об ухудшении ситуации
Уровень воды в реке урал в оренбургской области превысил опасную отметку в 890 см, затопив более 1500 домов и 2000 приусадебных участков в оренбурге, в связи с чем мэр города призвал жителей затопленных районов эвакуироваться из-за ухудшения ситуации.
Удар по предприятию в Запорожье: пока известно о 3 погибших и 8 раненых
В результате российского ракетного удара по промышленному объекту в Запорожье погибли 3 человека, 8 получили ранения, повреждены 14 зданий, включая жилые, медицинские и культурные объекты.
Удар по Селидовому: спасатели показали последствия попадания рф в жилую многоэтажку
Днем, 8 апреля, россияне попали в 9-этажный жилой дом в Селидово Донецкой области, ранив по меньшей мере 5 человек.
В российском СИЗО умер волонтер, который помогал украинцам уехать из рф
Волонтер Александр Демиденко, который помогал украинцам пересекать границу с Россией, умер в российском СИЗО, будучи обвиняемым по делу о незаконном обороте оружия.
Минкульт предоставил некоторым государственным циркам статус критически важных предприятий - нардеп
Министерство культуры и информационной политики предоставило статус важных предприятий для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период нескольким государственным циркам, среди которых "Передвижные цирки Украины", "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины", "Запорожский государственный цирк" и другие.
ДТП на Ривненщине: легковушка въехала в отбойник, погибла бабушка и двое внуков
В смертельной аварии в Ровенской области погибли 20-летний водитель, его 67-летняя бабушка и 19-летняя сестра, когда их Volkswagen Golf врезался в отбойник, который пробил машину насквозь.
Не становясь стороной войны, НАТО должно больше поддерживать Украину - заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса
НАТО должно играть более сильную координирующую роль в поддержке Украины, не становясь при этом стороной в войне, помня о риске эскалации между поддержкой Украины и перерастанием конфликта в более масштабную войну между НАТО и Россией.