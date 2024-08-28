Максимальное количество открытых школ должно быть: Зеленский собрал чиновников на совещание по новому учебному году

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с чиновниками по подготовке к новому учебному году. Приоритет - оффлайн обучение школьников, максимальное количество открытых школ должно быть, передает УНН.

«Провел сегодня и длительное совещание с членами правительства по подготовке к новому учебному году. Приоритет очевиден. Там, где это возможно, дети должны пойти в школу оффлайн в этом году. Все условия для этого правительство, областная власть и громады должны обеспечить», - подчеркнул Зеленский во время видеообращения.

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По его словам, это приоритет именно стратегический, это сохранение нормальности в Украине, сохранение возможностей для детей получать нормальное образование.

«Все чиновники имеют абсолютно четкие задачи. Максимальное количество открытых школ должно быть, и необходимые для этого решения правительства понятны», - резюмировал он.

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