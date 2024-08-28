Максимальна кількість відкритих шкіл має бути: Зеленський зібрав урядовців на нараду щодо нового навчального року
Київ • УНН
Президент України провів нараду щодо підготовки до нового навчального року. Зеленський наголосив на важливості офлайн навчання та максимальній кількості відкритих шкіл, де це можливо.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року. Пріоритет - офлайн навчання школярів, максимальна кількість відкритих шкіл має бути, передає УНН.
"Провів сьогодні й тривалу нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року. Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році. Всі умови для цього уряд, обласна влада та громади мають забезпечити", - наголосив Зеленський під час відеозвернення.
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За його словами, це пріоритет саме стратегічний, це збереження нормальності в Україні, збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту.
"Всі урядовці мають абсолютно чіткі завдання. Максимальна кількість відкритих шкіл має бути, і необхідні для цього рішення уряду зрозумілі", - резюмував він.
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