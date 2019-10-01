Макрон в ПАСЕ вспомнил об обмене удерживаемыми между Украиной и РФ

"Олег Сенцов - пример человека, который здесь сейчас находится свободным. Вот к чему привел обмен удерживаемыми лицами, который состоялся несколько недель назад между Украиной и Россией. Он позволил освободить 24 украинских моряков. Освобождения многие другие ждут. И мы должны настаивать на диалоге, на идее взаимопонимания и взаимном примирении", - сказал Макрон.

Напомним, в знак солидарности с Украиной к частичному бойкоту осенней сессии ПАСЕ в связи с возвращением делегации России присоединились Латвия и Литва.