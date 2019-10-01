Макрон у ПАРЄ згадав про обмін утримуваними між Україною і РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон у контексті теми обміну утримуваними особами між Україною і РФ сказав, що варто наполягати на діалозі, на ідеї взаєморозуміння і взаємному примиренні. Про це він заявив сьогодні під час виступу на осінній сесії ПАРЄ, передає кореспондент УНН.
"Олег Сенцов - приклад людини, яка тут зараз перебуває вільною. Ось до чого привів обмін утримуваними особами, який відбувся кілька тижнів тому між Україною і Росією. Він дозволив звільнити 24 українських моряків. Звільнення багато інших чекають. І ми повинні наполягати на діалозі, на ідеї взаєморозуміння і взаємному примиренні", - сказав Макрон.
Нагадаємо, на знак солідарності з Україною до часткового бойкоту осінньої сесії ПАРЄ у зв'язку з поверненням делегації Росії приєдналися Латвія та Литва.