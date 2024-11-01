МАГАТЭ обеспокоено критическим приближением дронов к украинским АЭС: что происходит

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Команды МАГАТЭ сообщили о сохранении ядерной безопасности на украинских АЭС, несмотря на военные угрозы. Зафиксированы многочисленные случаи полетов беспилотников вблизи станций, ближайший - на расстоянии 400 метров.

Группы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые присутствовали на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС, а также на Чернобыльской площадке, сообщили, что ядерная защита и безопасность сохраняются, несмотря на последствия продолжающегося военного конфликта, включая тревоги по поводу воздушных атак в течение нескольких дней на прошлой неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

"Частые сообщения о полетах беспилотников вблизи атомных электростанций по-прежнему продолжают оставаться источником глубокой обеспокоенности в отношении ядерной защиты и безопасности. Как мы уже неоднократно заявляли, любая военная активность вблизи атомных электростанций представляет собой потенциальный риск", - сказал генеральный директор Гросси.

В понедельник команда Хмельницкой АЭС была вынуждена на несколько часов спрятаться после того, как услышала звук дронов. Впоследствии украинский регулятор сообщил МАГАТЭ, что утром вблизи площадки пролетело 12 беспилотников, причем ближайший из них находился на расстоянии 400 метров. Регулятор также сообщил, что за последнюю неделю сообщения о беспилотниках вблизи южноукраинской площадки поступали трижды.

Напомним

24 сентября Президент Украины заявил, что россия намерена атаковать три атомные электростанции в Украине. По словам Зеленского, у властей есть информация и доказательства этих планов.

Утром 28 октября российский дрон-камикадзе приблизился на критическое расстояние к энергоблоку ХАЭС. "Энергоатом" заявляет об усилении энергетического террора и требует реакции мирового сообщества.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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